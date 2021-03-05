***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:15
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Jiang Xiangyang'ın 14 Aralık 2020 tarihindeki istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere Bowen Mei'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915513
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|411
|1,00
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|Cumhuriyet
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|2.762
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|1,30
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|Gümüş.Ons
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