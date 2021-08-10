***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İnsan Kaynakları Destek Çözümleri ve Teknoloji Grubu Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Alp Söker, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vekaleten İnsan Kaynakları İcra Kurulu üyesi ("vekaleten CPO") olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957023BIST