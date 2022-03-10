***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin yıllık konsolide finansal tabloları kamuya açıklanmış olup, finansal rapora ilişkin açıklamalarımız ve Şirketimizle ilgili güncel gelişmeler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008934BIST