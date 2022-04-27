***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 20:54
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana Vekaleten Ar-Ge Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Ersin Öztürk'ün, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ar-Ge Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Sayın Ersin Öztürk, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesini, 2019 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldı. İş hayatına 1995 yılında Donanım Tasarım Mühendisi olarak başlayan Ersin Öztürk, 1999 yılından bu yana Netaş'ta Ar-Ge bölümünde farklı rollerde çalışmakta, ağırlıklı olarak Savunma Haberleşme Çözümleri, Raylı Sistemler için Yönetim Çözümleri ve Akıllı Ulaşım Sistemleri projelerine liderlik etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024535
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