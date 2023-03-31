***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 14:25
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Marka ve Kurumsal İletişim'den sorumlu İcra Kurulu Üyesi Buket Okumuş, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla kendi isteği ile Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Okumuş'a Şirketimize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130188
BIST
15:214.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,41
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2119,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2120,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0247
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:211.219,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.219,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:19
|EKSUN
|86,50
|36.709.389
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.019.113
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,12
|115.963.655
|% -9,61
|
|AKFYE
|17,30
|1.878.683.320
|% -8,95
|
|TUPRS
|541,00
|1.576.657.705
|% 0,37
|
|KOZAL
|21,34
|1.435.389.657
|% 1,91
|
|EREGL
|35,66
|1.333.967.795
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,80
|1.302.429.432
|% -5,22
|
|SKBNK
|2,48
|542.077.543
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.878.683.320
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,24
|1.071.840.369
|% -2,07
|
|EKGYO
|6,26
|437.912.940
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,34
|1.435.389.657
|% 1,91
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1777
|19,1825
|% 0,08
|
|Euro
|20,8974
|20,9137
|% -0,12
|
|Sterlin
|23,6601
|23,7787
|% -0,07
|
|Frank
|20,8467
|20,9723
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0956
|5,1211
|% 0,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,18
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.241
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.040
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,18
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34PCILT
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 142 adet işlem
-
15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de