***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Marka ve Kurumsal İletişim'den sorumlu İcra Kurulu Üyesi Buket Okumuş, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla kendi isteği ile Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Okumuş'a Şirketimize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130188BIST