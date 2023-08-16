***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi Minzhongxia Ding'in istifasının kabulüne, Sayın Ding'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Hongguang Zhou'nun selefinin kalan görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, ek olarak Sayın Zhou'nun Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Hongguang ZhouZTE Corporation'ın yatırımlarının yönetiminden sorumlu lider olarak görev yapmakta olan Sayın Zhou, aynı zamanda ZTE iştiraklerinin ve yan kuruluşlarının özkaynak yönetimi ve genel mali yönetimi de dahil olmak üzere operasyon akışı ve risk kontrolünden sorumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186211BIST