***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 20:37
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi Minzhongxia Ding'in istifasının kabulüne, Sayın Ding'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Hongguang Zhou'nun selefinin kalan görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, ek olarak Sayın Zhou'nun Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Hongguang Zhou
ZTE Corporation'ın yatırımlarının yönetiminden sorumlu lider olarak görev yapmakta olan Sayın Zhou, aynı zamanda ZTE iştiraklerinin ve yan kuruluşlarının özkaynak yönetimi ve genel mali yönetimi de dahil olmak üzere operasyon akışı ve risk kontrolünden sorumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186211
BIST
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18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 7.685
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|Önceki Kapanış
|: 7.691
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7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 27,1300
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|Önceki Kapanış
|: 27,1000
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En Düşük
27,0055
18:0529,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,2983
18:051.650,25
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|: -0,19%
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|Açılış
|: 1.650,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.649,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0740
|27,0795
|% 0,08
|
|Euro
|29,4654
|29,4747
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,4022
|34,5747
|% 0,48
|
|Frank
|30,6923
|30,8771
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1971
|7,2332
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.049
|11.136
|-48,00
|
|Yarım
|5.541
|5.594
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,59
|0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-1,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
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17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem