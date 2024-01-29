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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2024 17:14
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Çin'in "Yeni Enerji" sektörünün önde gelen entegre hizmet sağlayıcısı firmalarından ve başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen CEGN Co., Ltd. (CEGN) www.cegnen.com ile Şirketimiz stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan anlaşma çerçevesinde Netaş, CEGN elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışının yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapacak, ayrıca bu ürünlerin satış sonrası servis hizmetini de sağlayacaktır.
Bu önemli iş birliğiyle Netaş, elektrikli araç şarj istasyonları sektörünün gelişimine katkı sağlayarak bu alanda büyüme fırsatını yakalamayı ve ülkemizin sürdürülebilir enerjiye olan taahhüdüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243308


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