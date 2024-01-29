***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin'in "Yeni Enerji" sektörünün önde gelen entegre hizmet sağlayıcısı firmalarından ve başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen CEGN Co., Ltd. (CEGN) www.cegnen.com ile Şirketimiz stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan anlaşma çerçevesinde Netaş, CEGN elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışının yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapacak, ayrıca bu ürünlerin satış sonrası servis hizmetini de sağlayacaktır.Bu önemli iş birliğiyle Netaş, elektrikli araç şarj istasyonları sektörünün gelişimine katkı sağlayarak bu alanda büyüme fırsatını yakalamayı ve ülkemizin sürdürülebilir enerjiye olan taahhüdüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243308BIST