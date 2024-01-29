***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2024 17:14
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çin'in "Yeni Enerji" sektörünün önde gelen entegre hizmet sağlayıcısı firmalarından ve başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen CEGN Co., Ltd. (CEGN) www.cegnen.com ile Şirketimiz stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan anlaşma çerçevesinde Netaş, CEGN elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışının yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapacak, ayrıca bu ürünlerin satış sonrası servis hizmetini de sağlayacaktır.
Bu önemli iş birliğiyle Netaş, elektrikli araç şarj istasyonları sektörünün gelişimine katkı sağlayarak bu alanda büyüme fırsatını yakalamayı ve ülkemizin sürdürülebilir enerjiye olan taahhüdüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243308
BIST
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17:438.465
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 118,69
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4330,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4332,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:431.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|16.651.892
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,18
|122.570.238
|% -8,48
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|YGYO
|4,54
|49.511.046
|% -5,61
|
|GARFA
|111,50
|120.057.885
|% -5,43
|
|THYAO
|274,75
|13.790.656.322
|% 5,67
|
|TUPRS
|152,90
|4.405.440.013
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,50
|3.617.199.081
|% 2,15
|
|ASELS
|51,20
|3.538.298.044
|% 4,11
|
|EREGL
|43,62
|3.527.660.351
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,19
|3.066.627.878
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,71
|1.200.968.556
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.760.423
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.995.307.071
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|256.583.707
|% -1,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3678
|38,5602
|% 0,65
|
|Frank
|34,9640
|35,1746
|% 0,77
|
|Riyal
|8,0685
|8,1090
|% 0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,36
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,36
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,94
|2.023,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
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17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
-
17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında