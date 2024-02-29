***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu'nun 21.04.2022 tarihli ve 22-18/301-M sayılı, 23.11.2022 tarihli ve 22-52/791-M sayılı, 02.03.2023 tarihli ve 23-12/203-M(1) sayılı kararları uyarınca Şirketimiz hakkında rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle sürdürülen soruşturma neticesinde Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize 5.243.243,58 TL tutarında idari para cezası verilmesi doğrultusunda karar açıklanmıştır.Rekabet Kurulu tarafından öngörülen idari para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 3.932.432,69 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olup şirketimiz bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvurabilecektir.Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253189BIST