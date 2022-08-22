***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.08.2022 17:48
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Nn Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Sat
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1211
En Düşük
18,0210
18:0517,9775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9439
18:051.011,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.011,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|34,50
|50.419.524
|% 4,19
|
|BRKSN
|9,42
|3.406.103
|% 1,19
|
|BIZIM
|21,50
|30.093.989
|% 0,00
|
|BLCYT
|11,85
|18.716.819
|% 0,00
|
|AVOD
|2,36
|35.449.302
|% 0,00
|
|BIZIM
|21,50
|30.093.989
|% 0,00
|
|BLCYT
|11,85
|18.716.819
|% 0,00
|
|AVOD
|2,36
|35.449.302
|% 0,00
|
|BEYAZ
|12,20
|15.043.696
|% 0,00
|
|AYES
|31,68
|965.279
|% 0,00
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|SISE
|25,38
|2.852.735.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,46
|1.957.996.359
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1142
|18,1211
|% 0,31
|
|Euro
|17,9631
|17,9775
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,1974
|21,3037
|% 0,12
|
|Frank
|18,6862
|18,7988
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8062
|4,8303
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem