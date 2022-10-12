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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.10.2022 16:17
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TTNET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6,53
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%6,70
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz, TTNET A.Ş. ile imzalanan IP STB Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ev ve kurumsal abonelere TV hizmeti sunan ZTE STB tedariği için 1.774.800 ABD Doları tutarında sipariş almıştır. ZTE IP STB cihazı, internet hattı üzerinden TV kanalları, dizi ve filmlerin yüksek HD kalitesinde izlenebilmesine olanak sağlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071179


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