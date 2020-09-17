***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:56
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875424
BIST
11:421.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:427,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5483
En Düşük
7,4825
11:428,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9175
En Düşük
8,8040
11:42471,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:42
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|13.292.951
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|349.161.811
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|293.414.679
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|216.428.462
|% -0,23
|
|RTALB
|52,05
|204.872.160
|% 1,66
|
|GARAN
|6,70
|183.737.408
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,13
|349.161.811
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,08
|103.777.203
|% -0,92
|
|AVOD
|4,44
|293.414.679
|% 9,90
|
|TSKB
|1,08
|62.254.529
|% -0,92
|
|KARSN
|3,03
|163.760.424
|% 3,06
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5433
|7,5483
|% 0,59
|
|Euro
|8,9094
|8,9175
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7342
|9,7830
|% 0,29
|
|Frank
|8,2457
|8,2954
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0044
|2,0144
|% 0,44
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-13,87
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,25
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,55
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,10
|
Seans Raporu
11:42
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