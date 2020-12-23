***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 10:55
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894390
BIST
11:281.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:287,6436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:289,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:28458,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 458,69
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.211.039
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.297.139
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|227.565.801
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|NIBAS
|65,40
|6.901.721
|% -7,82
|
|GARAN
|10,08
|531.238.689
|% 0,40
|
|TSKB
|1,88
|423.118.116
|% 1,62
|
|OYAKC
|8,76
|354.170.214
|% 3,18
|
|ALARK
|7,76
|304.633.812
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,18
|302.840.677
|% 0,93
|
|TSKB
|1,88
|423.118.116
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,18
|302.840.677
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,44
|172.497.546
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,47
|150.823.356
|% 2,92
|
|HLGYO
|3,73
|227.565.801
|% -9,90
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6366
|7,6436
|% -0,20
|
|Euro
|9,3153
|9,3226
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2100
|10,2612
|% 0,10
|
|Frank
|8,5571
|8,6086
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,24
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|7,21
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,56
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|49,75
|49,75
|-0,33
|