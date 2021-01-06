***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 15:22
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897372
BIST
16:121.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:127,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:129,0640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:12456,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,00
|Açılış
|: 456,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.422.540
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.946.270
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.644.329
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.093.082
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.073.620
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|GARAN
|10,36
|1.778.832.301
|% 2,57
|
|ASELS
|18,75
|1.232.901.180
|% 2,18
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|TCELL
|16,92
|1.087.501.769
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,56
|597.586.614
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.379.235
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,26
|969.898.090
|% 5,84
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|631.620.613
|% 1,97
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3349
|7,3377
|% -0,66
|
|Euro
|9,0578
|9,0640
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9648
|10,0148
|% -0,73
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-12,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-54,94
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-26,58
|
|Çeyrek
|730
|747
|-13,28
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,10
|
|B. Petrol
|53,58
|53,58
|-0,02
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:28YGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 504, 577 adet işlem
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16:27DOHOL
Yüzde 6.49 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 458, 647 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.68 ) 1, 652
-
16:26HDFGS
Yüzde 5.00 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 864 adet işlem
-
16:25TSPOR
Yüzde 7.82 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 473, 705 adet işlem