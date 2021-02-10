***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 11:35
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908827
BIST
14:261.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:267,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:268,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:26416,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,81
|Açılış
|: 416,43
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ERBOS
|66,55
|22.962.809
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.289.589
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,90
|1.322.348.550
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,63
|1.263.228.981
|% 1,15
|
|PETKM
|5,20
|670.519.242
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,13
|669.850.580
|% 1,57
|
|GARAN
|10,18
|636.578.709
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.263.228.981
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,77
|616.882.099
|% 4,14
|
|PETKM
|5,20
|670.519.242
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,95
|286.750.132
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,13
|669.850.580
|% 1,57
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0435
|7,0503
|% -0,26
|
|Euro
|8,5426
|8,5511
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7133
|9,7620
|% -0,23
|
|Frank
|7,8668
|7,9142
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% -0,44
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,40
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-14,00
|
|Tam
|2.766
|2.835
|-15,34
|
|Yarım
|1.337
|1.371
|-7,43
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,54
|61,54
|0,32
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