***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:47
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929511
BIST
10:501.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:508,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:509,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:50461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|21.253.878
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|12.637.517
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.152.756
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.961.944
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.361.680
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,46
|34.153.465
|% -9,88
|
|ANELE
|4,95
|30.128.521
|% -9,84
|
|GARAN
|7,10
|518.902.957
|% 1,43
|
|PETKM
|6,50
|283.382.283
|% -1,66
|
|EREGL
|17,95
|216.878.846
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,30
|163.084.952
|% 0,27
|
|SISE
|7,21
|159.405.670
|% -0,83
|
|GARAN
|7,10
|518.902.957
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,85
|126.653.356
|% -0,54
|
|TSKB
|1,26
|82.612.429
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,11
|96.752.701
|% 1,44
|
|PETKM
|6,50
|283.382.283
|% -1,66
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1049
|8,1074
|% 0,24
|
|Euro
|9,7803
|9,7925
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,2882
|11,3448
|% 0,12
|
|Frank
|8,8156
|8,8687
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1496
|2,1604
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,93
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|0,79
|