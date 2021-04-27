***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931156
BIST
11:181.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:188,2604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:189,9733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0349
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:18472,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,58
|Açılış
|: 472,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LUKSK
|57,75
|5.231.990
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|984.308
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.549.958
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,42
|242.236.184
|% -24,64
|
|DESA
|16,84
|19.698.516
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.453.209
|% -9,64
|
|BJKAS
|7,41
|66.366.833
|% -5,96
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|496.221.561
|% -1,35
|
|THYAO
|12,01
|458.364.338
|% 2,39
|
|GARAN
|7,19
|394.921.839
|% 0,70
|
|SASA
|35,42
|242.236.184
|% -24,64
|
|SISE
|7,36
|229.141.802
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|131.700.155
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|394.921.839
|% 0,70
|
|THYAO
|12,01
|458.364.338
|% 2,39
|
|GWIND
|5,32
|196.050.916
|% -5,34
|
|PETKM
|6,46
|203.641.641
|% -0,62
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2584
|8,2604
|% -0,12
|
|Euro
|9,9668
|9,9733
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,4387
|11,4961
|% -0,22
|
|Frank
|8,9781
|9,0322
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1975
|2,2085
|% -0,07
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-4,77
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|0,59
|