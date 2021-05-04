***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 15:21
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934399
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:059,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05478,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,82
|Açılış
|: 478,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|2,09
|85.295.003
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.262.806
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|997.725
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.788.249
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|IDEAS
|69,00
|1.449.361
|% -8,12
|
|PRKME
|5,70
|63.665.238
|% -7,92
|
|EREGL
|19,65
|1.798.599.302
|% 3,64
|
|THYAO
|12,65
|1.277.231.089
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,62
|945.013.351
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|936.524.048
|% -1,36
|
|PETKM
|6,89
|843.374.467
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,08
|359.064.655
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,99
|381.044.179
|% 1,01
|
|GARAN
|7,27
|936.524.048
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,62
|945.013.351
|% 3,11
|
|PETKM
|6,89
|843.374.467
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3079
|8,3129
|% 0,79
|
|Euro
|9,9862
|9,9964
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4864
|11,5441
|% 0,41
|
|Frank
|9,0663
|9,1209
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2061
|2,2171
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,43
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
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17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
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17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem