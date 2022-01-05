***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 11:05
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988878
BIST
10:571.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:5713,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:5715,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:57779,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,80
|Açılış
|: 779,71
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|HURGZ
|2,00
|8.927.490
|% 8,70
|
|ELITE
|24,48
|32.171.078
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,76
|14.182.863
|% -8,52
|
|KRSTL
|2,84
|58.807.718
|% -8,39
|
|KRGYO
|8,24
|11.704.682
|% -5,07
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,20
|658.710.983
|% 1,75
|
|EREGL
|30,06
|425.280.369
|% -0,53
|
|BIMAS
|69,20
|335.675.814
|% 2,22
|
|TSPOR
|7,58
|326.537.284
|% 3,55
|
|GARAN
|11,43
|297.782.769
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|104.459.359
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,58
|326.537.284
|% 3,55
|
|TSKB
|1,47
|45.887.277
|% -0,68
|
|YKBNK
|3,43
|99.812.727
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|40.494.987
|% 0,72
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4017
|13,4140
|% 0,05
|
|Euro
|15,1532
|15,1784
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,0495
|18,1400
|% -0,17
|
|Frank
|14,5519
|14,6395
|% -0,12
|
|Riyal
|3,5490
|3,5668
|% -0,27
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,35
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|
Seans Raporu
10:53
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