***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 13:17
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989289
BIST
14:382.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:3813,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0587
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:3815,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:38790,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,37
|Açılış
|: 790,50
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:38
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.751.399
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,54
|132.198.911
|% 9,26
|
|ORCAY
|28,80
|8.520.345
|% 8,68
|
|IHAAS
|10,47
|7.382.335
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.169.022
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,17
|60.210.576
|% -8,31
|
|MARKA
|3,97
|2.650.641
|% -6,59
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,30
|2.674.620.619
|% 5,86
|
|EREGL
|30,54
|1.607.067.224
|% -1,04
|
|GARAN
|11,50
|1.550.371.768
|% 0,44
|
|SISE
|14,63
|1.064.165.111
|% 1,53
|
|ASELS
|23,58
|992.754.323
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,52
|867.834.023
|% 0,28
|
|GARAN
|11,50
|1.550.371.768
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|305.364.241
|% -0,44
|
|THYAO
|25,30
|2.674.620.619
|% 5,86
|
|PETKM
|9,17
|946.434.014
|% 3,73
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6942
|13,7268
|% 0,43
|
|Euro
|15,5105
|15,5633
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,4400
|18,5324
|% -0,05
|
|Frank
|14,8279
|14,9173
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6343
|3,6525
|% 0,26
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-11,73
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|8,10
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,92
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,10
|82,10
|1,30
|
Seans Raporu
14:38
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14:53GLRYH
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14:51UZERB
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