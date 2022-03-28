***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 10:13
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013342
BIST
10:162.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,55
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:1614,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8522
En Düşük
14,8049
10:1616,2833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0116
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:16923,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -9,95
|Açılış
|: 923,96
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler10:14
|PKENT
|281,00
|16.895.365
|% 9,94
|
|ULUSE
|85,15
|389.306
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|13.509.181
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,73
|5.762.374
|% 7,80
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,86
|3.008.742
|% -5,61
|
|IZFAS
|5,82
|406.397
|% -4,28
|
|RODRG
|15,16
|165.001
|% -2,94
|
|ANHYT
|13,51
|2.227.198
|% -2,81
|
|THYAO
|28,82
|665.654.847
|% 2,34
|
|SASA
|61,90
|312.054.495
|% 3,17
|
|KARSN
|5,02
|251.922.743
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,24
|215.322.481
|% -0,39
|
|EREGL
|32,84
|176.011.473
|% -1,08
|
|ODAS
|1,72
|134.915.674
|% 2,38
|
|KARSN
|5,02
|251.922.743
|% 1,41
|
|THYAO
|28,82
|665.654.847
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,88
|87.093.819
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,29
|43.016.344
|% 0,44
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8512
|% 0,14
|
|Euro
|16,2711
|16,2844
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,4689
|19,5666
|% -0,11
|
|Frank
|15,8223
|15,9176
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,13
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-23,93
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,56
|