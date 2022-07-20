***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:15
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046725
BIST
12:182.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,75
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:1817,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:1818,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0664
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:18966,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 966,84
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:16
|RHEAG
|1,98
|1.624.419
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.568.608
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.334.520
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.192.794
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.453.475
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,51
|28.653.118
|% -9,19
|
|GLRYH
|3,65
|93.961.888
|% -5,19
|
|KONYA
|1.257,00
|49.144.309
|% -4,49
|
|EUKYO
|3,37
|1.066.744
|% -4,26
|
|KZBGY
|77,95
|8.111.513
|% -4,19
|
|THYAO
|51,10
|1.527.324.583
|% 0,00
|
|SISE
|21,32
|1.042.156.115
|% 0,66
|
|EREGL
|28,04
|546.211.517
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,16
|534.438.413
|% 3,64
|
|SASA
|43,02
|474.537.679
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,99
|355.218.154
|% -0,99
|
|ODAS
|3,57
|239.636.334
|% 3,18
|
|TSKB
|2,27
|154.078.221
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,22
|70.112.537
|% 3,39
|
|KARSN
|7,61
|404.107.466
|% 3,82
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5873
|17,5889
|% 0,17
|
|Euro
|18,0218
|18,0332
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0620
|21,1676
|% 0,32
|
|Frank
|18,0857
|18,1947
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.555
|6.609
|-22,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,21
|