***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:24
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075167
BIST
10:163.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,08
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:1618,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:1618,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:16982,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 982,52
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:15
|PETUN
|48,10
|7.926.893
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|2.857.610
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|140.849.011
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|3.389.601
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|16.736.693
|% 9,93
|
|DOBUR
|52,15
|1.985.107
|% -7,04
|
|MTRYO
|2,85
|435.428
|% -5,94
|
|PKART
|21,54
|1.753.404
|% -5,53
|
|MZHLD
|132,30
|1.246.438
|% -5,30
|
|AGYO
|5,79
|10.313.268
|% -5,24
|
|THYAO
|97,35
|529.836.826
|% 0,41
|
|SASA
|112,40
|340.905.550
|% 2,84
|
|AKBNK
|14,47
|246.427.029
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,41
|183.941.062
|% -0,23
|
|PETKM
|13,42
|179.645.901
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,41
|183.941.062
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,05
|44.610.753
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,78
|177.267.677
|% -1,13
|
|TSKB
|3,00
|54.480.349
|% -0,66
|
|ODAS
|7,84
|140.385.895
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,5106
|18,5209
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,5113
|21,6192
|% -0,02
|
|Frank
|18,5766
|18,6885
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,19
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,69
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.598
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.215
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-1,18
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ISCTR, AKBNK
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, KOZAA
-
10:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 74 artarak (% 0.34 ) 3, 425
-
10:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PETUN, TUCLK, BRKSN, ULUUN, NTGAZ, MIPAZ
-
10:30
IZINV, ZOREN, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında