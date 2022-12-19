***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 13:44
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088400
BIST
16:105.356
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 141,39
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:1018,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:1019,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:101.074,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.074,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.094.351.992
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.091.073.366
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.711.139
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.083.449
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.212.609
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,92
|889.686.332
|% -9,84
|
|YKBNK
|12,56
|10.942.367.822
|% 6,89
|
|PETKM
|19,78
|7.626.151.288
|% 3,13
|
|THYAO
|142,90
|5.285.215.764
|% 2,58
|
|ISCTR
|13,48
|5.273.889.670
|% 8,45
|
|AKBNK
|20,24
|4.907.889.048
|% 8,53
|
|YKBNK
|12,56
|10.942.367.822
|% 6,89
|
|EKGYO
|8,40
|3.761.026.627
|% 2,19
|
|ISCTR
|13,48
|5.273.889.670
|% 8,45
|
|PETKM
|19,78
|7.626.151.288
|% 3,13
|
|ALBRK
|3,81
|1.217.258.576
|% 9,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6471
|18,6517
|% 0,00
|
|Euro
|19,7712
|19,7772
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6351
|22,7486
|% 0,09
|
|Frank
|19,9283
|20,0483
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% -0,02
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.301
|43,00
|
|Yarım
|3.513
|3.569
|21,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|
Seans Raporu
16:08
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