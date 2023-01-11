***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:01
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099831
BIST
11:174.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,39
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:1718,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:1720,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:171.137,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.137,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SDTTR
|56,65
|4.058.179
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.085.261
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.101.336
|% 9,93
|
|ARMDA
|252,00
|22.625.335
|% 6,55
|
|POLTK
|1.737,60
|18.016.968
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|40.604.532
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,12
|235.305.884
|% -8,62
|
|GOZDE
|21,42
|198.188.503
|% -8,46
|
|THYAO
|132,10
|3.393.088.734
|% 0,69
|
|ASELS
|57,65
|1.874.880.914
|% -0,86
|
|EREGL
|38,38
|1.827.896.178
|% 1,37
|
|TUPRS
|485,30
|1.363.961.500
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,29
|1.311.579.472
|% 0,83
|
|EKGYO
|8,56
|1.067.437.031
|% 0,71
|
|KATMR
|2,12
|235.305.884
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,59
|806.216.093
|% 0,63
|
|KRDMD
|18,29
|1.311.579.472
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,72
|184.533.282
|% -0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7902
|% 0,09
|
|Euro
|20,1738
|20,1802
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7727
|22,8869
|% 0,12
|
|Frank
|20,2934
|20,4156
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|-0,30
|