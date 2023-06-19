***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 16:02
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159886
BIST
17:055.366
En Düşük
|Değişim
|: -2,00%
|| -109,25
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0523,6058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0085
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0525,7760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0628
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:051.481,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.481,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.287.093
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.756.350
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.682.516
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.143
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,15
|49.782.801
|% -7,24
|
|KRGYO
|18,15
|38.463.866
|% -7,11
|
|THYAO
|176,70
|5.663.446.486
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,95
|3.061.560.800
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|ODAS
|6,75
|879.501.367
|% 3,53
|
|ZOREN
|2,92
|373.574.548
|% -0,68
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6000
|23,6058
|% -0,04
|
|Euro
|25,7638
|25,7760
|% -0,24
|
|Sterlin
|30,1133
|30,2643
|% -0,22
|
|Frank
|26,2331
|26,3912
|% -0,32
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20OYAKC
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 577, 700 adet işlem
-
17:19PARSN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 86.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 857 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -116, 64 kaybederek (% -1.91 ) 5, 988
-
17:18XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 97 altında . İşlem hacmi 49, 691.00 milyon TL de
-
17:18MPARK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 598 adet işlem