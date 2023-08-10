***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:08
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183594
BIST
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17:217.544
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -56,53
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2127,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:2129,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2389
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:211.665,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.665,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:21
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|309.086.179
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.295.920
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.628.880
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.589.972
|% -9,97
|
|THYAO
|262,60
|13.192.059.791
|% 1,00
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|ASTOR
|118,90
|7.062.263.076
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|SKBNK
|3,76
|2.327.420.412
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,67
|2.898.219.772
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0346
|27,0421
|% 0,19
|
|Euro
|29,8202
|29,8709
|% 0,81
|
|Sterlin
|34,4262
|34,5988
|% 0,54
|
|Frank
|30,8487
|31,0346
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.109
|11.201
|-14,00
|
|Yarım
|5.563
|5.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
17:21
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17:36XU100
Endeks 7, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 181, 655.00 milyon TL de
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Yüzde -8.02 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 781, 021 adet işlem
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Yüzde -7.40 oranında düşüşle 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 141 adet işlem
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17:34BAGFS
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 506 adet işlem
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17:33GOODY
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 262 adet işlem