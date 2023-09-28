***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2023 12:15
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197824
BIST
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12:538.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 60,15
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5327,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,5259
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5328,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5758
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:531.654,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,38
|Açılış
|: 1.654,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|86.858.849
|% 9,99
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.390.924
|% 9,98
|
|ADGYO
|29,52
|388.527.917
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|870.313.919
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|242,10
|14.936.086.610
|% 5,08
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|TUPRS
|164,10
|2.273.584.015
|% 0,24
|
|GUBRF
|370,20
|2.236.622.484
|% -3,47
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|ZOREN
|5,20
|587.912.460
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,08
|859.794.881
|% 0,50
|
|KATMR
|2,44
|252.179.656
|% 0,41
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4008
|27,4298
|% 1,95
|
|Euro
|28,9706
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3642
|33,5315
|% 2,55
|
|Frank
|29,7796
|29,9590
|% 2,43
|
|Riyal
|7,2915
|7,3280
|% 2,01
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|33,04
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-32,00
|
|Tam
|11.017
|11.101
|-2,00
|
|Yarım
|5.525
|5.574
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,27
|