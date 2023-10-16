***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 12:56
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206652
BIST
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16:377.972
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -141,27
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:3727,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1185
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:3729,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1896
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:371.716,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.716,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:37
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.491,30
|51.591.860
|% 9,99
|
|INTEM
|231,20
|33.590.392
|% 9,99
|
|TEKTU
|3,96
|121.375.917
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,02
|39.338.079
|% -9,77
|
|BSOKE
|9,30
|119.880.561
|% -9,09
|
|BFREN
|11.452,40
|566.091.309
|% -9,08
|
|BRYAT
|2.460,00
|400.869.574
|% -8,92
|
|THYAO
|222,70
|5.336.519.488
|% 0,23
|
|KOZAL
|27,74
|5.206.009.833
|% 1,46
|
|BRSAN
|907,50
|4.245.209.056
|% -8,65
|
|TUPRS
|141,00
|4.111.508.906
|% -3,75
|
|KOZAA
|71,20
|3.385.349.499
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,49
|1.835.892.810
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,24
|1.425.362.325
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,74
|5.206.009.833
|% 1,46
|
|QUAGR
|6,34
|1.018.882.383
|% -5,65
|
|ODAS
|12,86
|1.881.289.629
|% -4,03
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8745
|27,8827
|% 0,43
|
|Euro
|29,3806
|29,3951
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,8158
|33,9854
|% 0,62
|
|Frank
|30,7609
|30,9462
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4133
|7,4505
|% 0,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-12,53
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.576
|11.658
|231,00
|
|Yarım
|5.806
|5.852
|117,00
|
|Çeyrek
|2.894
|2.926
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,50
|