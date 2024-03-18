***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:58
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259535
BIST
'
13:138.814
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,45
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1332,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1775
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1335,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1367
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:132.239,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.239,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:13
|PKART
|76,50
|31.270.212
|% 9,99
|
|SANEL
|28,98
|16.635.824
|% 9,94
|
|BURVA
|136,10
|10.527.388
|% 9,94
|
|IZINV
|58,20
|22.746.590
|% 9,92
|
|BASCM
|17,80
|6.791.020
|% 9,74
|
|FONET
|28,08
|49.666.697
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.493.177
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.084.912
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.473.716
|% -9,94
|
|CATES
|60,45
|606.789.817
|% -8,75
|
|DOAS
|321,75
|3.120.962.554
|% 7,43
|
|TUPRS
|167,30
|2.838.136.586
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.376.688.873
|% -0,09
|
|ALVES
|56,90
|1.871.090.932
|% -6,34
|
|PATEK
|161,90
|1.517.869.119
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,34
|959.961.535
|% 4,09
|
|EKGYO
|10,70
|762.337.061
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.289.818.691
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.711.554
|% -3,73
|
|AKFGY
|2,55
|111.256.364
|% -3,41
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2974
|32,3046
|% 0,55
|
|Euro
|35,2472
|35,2547
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9298
|42,1400
|% 0,83
|
|Frank
|37,2546
|37,4413
|% 0,80
|
|Riyal
|8,7846
|8,8287
|% 0,84
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|917,20
|923,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,33
|1.070,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,87
|2.156,14
|% 0,66
|