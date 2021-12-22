***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 14:38
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985449
BIST
14:151.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -16,48
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:1510,7231
En Yüksek
|Değişim
|: -12,03%
|| -1,4668
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:1512,2282
En Yüksek
|Değişim
|: -11,65%
|| -1,6119
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:15628,26
En Yüksek
|Değişim
|: -11,24%
|| -79,54
|Açılış
|: 628,26
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
613,98
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PENTA
|359,70
|28.962.789
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.979.185
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.774.459
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.203.012
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.806.593
|% -9,93
|
|GARAN
|11,86
|2.266.467.514
|% -0,17
|
|SISE
|12,84
|1.709.743.710
|% -3,31
|
|EREGL
|25,26
|1.382.120.487
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,96
|1.087.394.451
|% -3,66
|
|THYAO
|18,90
|1.032.570.326
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,51
|726.172.369
|% 0,86
|
|GARAN
|11,86
|2.266.467.514
|% -0,17
|
|SISE
|12,84
|1.709.743.710
|% -3,31
|
|KRDMD
|8,96
|1.087.394.451
|% -3,66
|
|ODAS
|1,38
|163.006.306
|% 0,73
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6853
|10,7231
|% -12,03
|
|Euro
|12,1282
|12,2282
|% -11,65
|
|Sterlin
|14,6852
|14,7588
|% -9,65
|
|Frank
|11,8876
|11,9592
|% -10,07
|
|Riyal
|2,9142
|2,9288
|% -10,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,12
|
|Altın Gr.
|640
|640
|-67,33
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-469,00
|
|Tam
|4.301
|4.426
|-512,08
|
|Yarım
|2.079
|2.141
|-247,71
|
|Çeyrek
|1.043
|1.070
|-123,85
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,07
|-0,89
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,19
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30BAGFS
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 018 adet işlem
-
14:29GSDHO
Yüzde -8.67 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 766, 117 adet işlem
-
14:28PRKME
Yüzde -9.45 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 205, 900 adet işlem
-
14:27PRKME
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 047 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 1, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 19, 333.00 milyon TL de