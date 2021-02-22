***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2021 09:13
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911287
BIST
10:471.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|: 1.563
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403,76
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler10:45
|LINK
|42,70
|24.774.972
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.319.130
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.644.516
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|68.151.710
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,06
|99.742.837
|% -8,19
|
|SASA
|41,22
|922.783.315
|% -8,03
|
|VAKBN
|4,73
|367.699.365
|% -1,46
|
|KARSN
|5,34
|347.248.756
|% 2,50
|
|GUBRF
|79,25
|299.056.005
|% -0,69
|
|KOZAL
|147,20
|280.628.670
|% 1,59
|
|VAKBN
|4,73
|367.699.365
|% -1,46
|
|CEMAS
|2,38
|174.286.712
|% 3,48
|
|KARSN
|5,34
|347.248.756
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,13
|54.940.903
|% -1,74
|
|ODAS
|4,06
|154.805.431
|% 1,50
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0034
|7,0076
|% 0,38
|
|Euro
|8,4844
|8,4903
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7541
|9,8030
|% 0,06
|
|Frank
|7,7477
|7,7943
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8592
|1,8685
|% 0,19
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|12,73
|
|Altın Gr.
|403
|403
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,59
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Seans Raporu
10:45
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10:59XU100
Endeks 1, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 7, 156.00 milyon TL de
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10:59KRGYO
Yüzde 8.46 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 161, 163 adet işlem
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10:58VAKKO
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 084 adet işlem
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Yüzde 8.17 oranında artışla 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 705 adet işlem
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10:56EUYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 606 adet işlem