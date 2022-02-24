***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.02.2022 14:09
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Da
14:231.832
En Yüksek
|Değişim
|: -9,14%
|| -184,26
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2314,3857
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 0,5686
|Açılış
|: 14,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2316,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,5955
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
14:23909,41
En Yüksek
|Değişim
|: 7,19%
|| 61,01
|Açılış
|: 909,41
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ALKA
|17,49
|41.565.604
|% 7,96
|
|PETUN
|20,30
|39.630.949
|% 6,12
|
|ULUUN
|6,59
|138.413.576
|% 5,95
|
|DAGHL
|13,97
|6.475.670
|% 3,48
|
|HUNER
|2,43
|611.031.696
|% 0,41
|
|ASELS
|18,90
|445.580.792
|% -10,00
|
|ESEN
|27,36
|32.114.359
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|214.781.429
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|29.849.423
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|156.981.173
|% -10,00
|
|EREGL
|27,86
|2.277.882.210
|% -8,42
|
|THYAO
|25,28
|1.453.391.052
|% -9,97
|
|GARAN
|11,00
|1.389.551.366
|% -5,42
|
|KRDMD
|10,55
|1.004.193.781
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|674.052.293
|% -9,95
|
|HUNER
|2,43
|611.031.696
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,53
|674.052.293
|% -9,95
|
|GARAN
|11,00
|1.389.551.366
|% -5,42
|
|ODAS
|1,26
|156.981.173
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.092.821
|% -9,95
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3677
|14,3857
|% 4,12
|
|Euro
|16,1293
|16,2533
|% 3,80
|
|Sterlin
|19,1650
|19,2611
|% 2,73
|
|Frank
|15,4714
|15,5646
|% 3,23
|
|Riyal
|3,8137
|3,8328
|% 3,87
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|61,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,62
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.047
|6.220
|477,73
|
|Yarım
|2.923
|3.009
|231,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.505
|115,55
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
Seans Raporu
14:23
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14:36XU050
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