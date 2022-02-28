***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.02.2022 16:45
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005115
BIST
17:451.944
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.920
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.614.342
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.615.891
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,66
|11.892.249
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|74.011.423
|% -9,54
|
|AGESA
|20,88
|4.598.958
|% -9,06
|
|IHEVA
|1,00
|39.003.635
|% -7,41
|
|THYAO
|25,74
|4.279.081.886
|% -5,71
|
|KRDMD
|11,79
|2.373.842.804
|% 4,15
|
|EREGL
|31,18
|2.286.398.638
|% 0,06
|
|TUPRS
|192,00
|1.414.367.669
|% 6,73
|
|GARAN
|11,16
|1.276.862.564
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,55
|788.104.119
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,79
|2.373.842.804
|% 4,15
|
|THYAO
|25,74
|4.279.081.886
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,00
|312.645.331
|% -1,96
|
|HUNER
|2,73
|395.353.185
|% 2,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8006
|13,8111
|% 0,11
|
|Euro
|15,5221
|15,5877
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4638
|18,5564
|% 0,09
|
|Frank
|14,9630
|15,0531
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 0,06
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,21
|
|Altın Gr.
|850
|851
|11,92
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|3,61
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