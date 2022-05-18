***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi A.Ş. nin Kırşehir deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yaptırmak istediği 1.500 m2 kapalı alanı bulunan Prefabrike Ön İmalatlı Çelik Karkas Ek Mamul Depo İnşaatı işinin 7.075.586 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 16.05.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Şirketimiz tarafından yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Üyeler dahil karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031089BIST