***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.05.2022 11:21
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. nin Kırşehir deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yaptırmak istediği 1.500 m2 kapalı alanı bulunan Prefabrike Ön İmalatlı Çelik Karkas Ek Mamul Depo İnşaatı işinin 7.075.586 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 16.05.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Şirketimiz tarafından yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Üyeler dahil karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031089
BIST
11:522.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,59
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.404
En Düşük
2.385
11:5215,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:5216,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:52930,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,64
|Açılış
|: 930,29
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ORCAY
|21,90
|85.384.684
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.633.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.393.876
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.963.356
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,80
|7.518.762
|% 8,34
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,09
|3.328.852
|% -8,17
|
|OZRDN
|10,36
|2.136.031
|% -6,58
|
|MNDRS
|3,39
|13.777.845
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,68
|4.087.054
|% -4,33
|
|THYAO
|41,98
|1.938.500.784
|% -0,24
|
|SISE
|20,02
|762.327.991
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,72
|543.054.092
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,32
|488.841.916
|% 1,41
|
|HEKTS
|25,60
|433.093.040
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,66
|313.148.718
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,32
|488.841.916
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,18
|103.926.503
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,98
|421.530.402
|% 1,66
|
|THYAO
|41,98
|1.938.500.784
|% -0,24
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9342
|15,9399
|% 0,24
|
|Euro
|16,7452
|16,7664
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,6766
|19,7752
|% -0,70
|
|Frank
|15,9272
|16,0231
|% -0,11
|
|Riyal
|4,2343
|4,2556
|% 0,15
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,07
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,55
|