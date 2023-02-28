Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.02.2023 15:05
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117534


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:515.249
Değişim :  0,99% |  51,66
Açılış :  5.229  
Önceki Kapanış :  5.197  
En Yüksek
5.266 En Düşük
5.203
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 5,94 2.131.619 % 10,00  
UFUK 52,80 3.310.428 % 10,00  
PRKME 17,62 46.686.993 % 9,99  
RODRG 74,40 15.333.390 % 9,98  
ALFAS 221,60 53.655.565 % 9,98  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Dolar 18,8828 18,8860 % -0,01  
Euro 20,0574 20,0634 % 0,12  
Sterlin 22,7704 22,8846 % 0,29  
Frank 20,0533 20,1741 % -0,20  
Riyal 5,0172 5,0424 % 0,01  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 -7,78  
Altın Gr. 1.098 1.098 -5,34  
Cumhuriyet 7.429 7.542 -37,00  
Tam 7.465 7.519 -54,00  
Yarım 3.647 3.679 -27,00  
Çeyrek 1.823 1.840 -13,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,59 -0,01  
Gümüş Gr. 12,46 12,48 -0,04  
B. Petrol 83,33 83,33 1,29  
Seans Raporu 15:50
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru