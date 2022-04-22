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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

22.04.2022 11:30
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından 13.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 54.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %270,37037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 22/04/2022 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022869


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