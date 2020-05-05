***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2020 12:52
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2016-2020 yılları arasında olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin alınan karar SPK'nın 28.04.2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.4572 sayılı yazısı ile Şirketimize bu gün tebliğ edilmiştir.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842577
BIST
14:5498.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -86,92
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:547,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:547,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:54386,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,80
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.927.326
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.872
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.988.010
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|478.826.505
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,98
|476.396.192
|% 2,57
|
|GSRAY
|2,70
|385.523.880
|% -2,88
|
|PETUN
|22,34
|383.988.010
|% -9,99
|
|AFYON
|2,81
|375.915.448
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,24
|354.850.187
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,70
|385.523.880
|% -2,88
|
|AFYON
|2,81
|375.915.448
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,90
|221.330.753
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,98
|476.396.192
|% 2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7790
|8,8230
|% 0,47
|
|Frank
|7,2498
|7,2935
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,50
|
|Tam
|2.547
|2.588
|0,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:05MTRYO
Yüzde -31.97 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 606, 814 adet işlem
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 74 kaybederek (% -0.06 ) 92, 666
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, IZTAR, TACTR, KRSTL, ALYAG, YONGA, EGCEY, EKIZ, EGCYH, EGCYO
-
15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, MMCAS, TKURU
-
15:04
TACTR, IZTAR, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında