***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve ana sozlesme tadil tasarısı 30.06.2020 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853648BIST