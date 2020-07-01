***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2020 09:07
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve ana sozlesme tadil tasarısı 30.06.2020 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853648
BIST
10:02117.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 611,34
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
117.108
10:026,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
10:027,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
10:02393,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,54
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|MRGYO
|1,98
|11.033.035
|% 8,79
|
|AKMGY
|39,40
|663.068
|% 8,54
|
|AYEN
|5,95
|12.970.649
|% 7,99
|
|KRDMA
|4,45
|7.909.951
|% 6,46
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|TKURU
|15,00
|3.090
|% -8,37
|
|ULAS
|5,51
|299.673
|% -6,45
|
|GLRYH
|13,30
|406.422
|% -5,61
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|KRDMD
|3,23
|91.181.318
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,08
|72.366.846
|% 1,46
|
|GARAN
|8,51
|70.294.152
|% 0,59
|
|ASELS
|32,74
|58.276.925
|% 0,80
|
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,08
|72.366.846
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,50
|42.917.157
|% 3,45
|
|KRDMD
|3,23
|91.181.318
|% -0,62
|
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|ADESE
|2,07
|26.087.506
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4650
|8,5075
|% -0,11
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|3,97
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|6,20
|
|Tam
|2.618
|2.630
|6,30
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|3,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,01
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,52
|