***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2021 15:40
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 10.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06.5187 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982673
BIST
16:322.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -10,11
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:3213,9082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1210
|Açılış
|: 13,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:3215,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1331
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
16:32795,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,36
|Açılış
|: 795,15
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
797,11
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:32
|HEDEF
|5,39
|76.527.499
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.908.743
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.888.148
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.294.304
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,44
|4.540.289.625
|% 2,00
|
|PETKM
|9,11
|2.354.978.729
|% 1,90
|
|SISE
|15,57
|2.165.971.629
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,53
|2.019.112.586
|% 0,29
|
|GARAN
|11,73
|1.381.124.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,49
|976.272.447
|% -1,58
|
|PETKM
|9,11
|2.354.978.729
|% 1,90
|
|TSKB
|1,56
|351.533.744
|% -4,29
|
|THYAO
|22,44
|4.540.289.625
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,53
|714.331.083
|% -2,22
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9059
|13,9082
|% 0,88
|
|Euro
|15,6977
|15,7289
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,3735
|18,4656
|% 1,09
|
|Frank
|15,0256
|15,1161
|% 1,05
|
|Riyal
|3,7055
|3,7241
|% 1,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,34
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|50,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|55,99
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|27,09
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|13,54
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,08
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|0,81
|