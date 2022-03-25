***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.03.2022 15:57
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 25.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7653 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013033
BIST
16:532.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,40
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:5314,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:5316,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
16:53930,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,86
|Açılış
|: 930,81
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ACSEL
|29,04
|31.184.559
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.018.769
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.652.370
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.271.875
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|22.127.025
|% -4,90
|
|KONKA
|13,18
|123.469.574
|% -4,28
|
|ALKA
|27,86
|28.434.196
|% -3,93
|
|ISSEN
|15,36
|17.090.709
|% -3,88
|
|KRDMD
|15,34
|1.469.092.359
|% -0,20
|
|THYAO
|28,30
|1.166.055.743
|% 0,64
|
|SASA
|60,00
|1.098.427.233
|% 2,48
|
|KARSN
|4,88
|1.025.678.630
|% 8,44
|
|GARAN
|12,15
|878.705.888
|% 0,83
|
|KARSN
|4,88
|1.025.678.630
|% 8,44
|
|DOHOL
|3,26
|356.576.822
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|397.920.529
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,28
|218.826.952
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,34
|1.469.092.359
|% -0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8492
|14,8535
|% 0,20
|
|Euro
|16,3568
|16,3671
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5138
|19,6116
|% 0,17
|
|Frank
|15,9215
|16,0174
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,19
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,69
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-32,00
|
|Tam
|6.136
|6.289
|-18,57
|
|Yarım
|2.966
|3.042
|-8,99
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|-4,49
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,77
|
Seans Raporu
16:53
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