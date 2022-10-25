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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

25.10.2022 15:40
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul'un 25.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12079  sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel  Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve  miktar  hareketleri"  başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince  yaptığımız  açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek  Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
        NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ  A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073984


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