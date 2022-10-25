***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.10.2022 15:40
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 25.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12079 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073984
BIST
15:313.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,84
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
15:3118,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:3118,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:31981,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,41
|Açılış
|: 981,92
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:31
|SILVR
|28,60
|27.198.221
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.486.941
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|280.953.508
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.590.711
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.597.900
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|232.902.402
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|72.761.931
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|64.432.807
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.083.041.462
|% 1,81
|
|SISE
|33,72
|2.800.363.195
|% 3,88
|
|SASA
|103,30
|2.256.473.728
|% 3,30
|
|AKBNK
|15,63
|2.225.934.831
|% 1,10
|
|YKBNK
|9,63
|2.062.014.928
|% 2,77
|
|SKBNK
|2,08
|954.771.136
|% 5,05
|
|TSKB
|3,09
|1.326.126.458
|% 6,55
|
|EKGYO
|4,60
|1.786.302.178
|% -0,65
|
|YKBNK
|9,63
|2.062.014.928
|% 2,77
|
|ISCTR
|9,89
|2.051.414.751
|% 2,38
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6113
|% 0,15
|
|Euro
|18,3682
|18,3777
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0204
|21,1259
|% 0,50
|
|Frank
|18,4815
|18,5928
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-8,27
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.632
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,43
|90,43
|-0,78
|
Seans Raporu
15:31
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15:46XU100
Endeks 3, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 55, 282.00 milyon TL de
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15:46RHEAG
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 799 adet işlem
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15:45TSKB
Yüzde 6.55 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 926, 954 adet işlem
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15:42QUAGR
Yüzde 5.86 oranında artışla 45.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 847, 122 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, VESTL, SASA