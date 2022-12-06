***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.12.2022 09:08
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 05.12.2022 tarihinde yaptığı E-18454353-100.06-13062 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton San.ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084576
BIST
10:244.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,61
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2418,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 83,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 82,6800
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2419,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 10,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8500
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:2413,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,09
|Açılış
|: 13,41
|
|Önceki Kapanış
|: 13,32
|
13,53
En Düşük
13,31
BIST En Aktif Hisseler10:20
|BARMA
|122,10
|12.288.755
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|3.427.953
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|3.321.831
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|13.460.142
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|9.941.343
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|272.760.020
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|101.966.710
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|15.191.110
|% -9,97
|
|KGYO
|27,00
|5.446.366
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,37
|2.036.221.714
|% 7,02
|
|EREGL
|43,02
|1.446.227.229
|% 1,37
|
|THYAO
|139,10
|1.244.114.137
|% 0,36
|
|TUPRS
|482,50
|581.580.332
|% 1,97
|
|ENKAI
|27,12
|551.042.818
|% 1,73
|
|KRDMD
|17,37
|2.036.221.714
|% 7,02
|
|EKGYO
|7,30
|360.648.343
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,69
|131.074.237
|% 0,75
|
|ADESE
|1,95
|93.452.114
|% 5,41
|
|TSKB
|4,07
|192.002.947
|% 1,50
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6395
|% 0,01
|
|Euro
|19,5300
|19,5361
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6391
|22,7527
|% 0,06
|
|Frank
|19,6556
|19,7740
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.178
|10,00
|
|Yarım
|3.451
|3.509
|4,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.754
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,06
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|0,67
|