***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 18:13
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimize ait Kırşehir şehir merkezine yakın 59.000 metrekare büyüklüğündeki arazimizin imar durumu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde devam etmekte olan askı süreci 23 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış ve arazimizin imar durumu "Sanayi İmarı"ndan "Kentsel Gelişme Alanı"na değiştirilmiştir. Hali hazırda AVM bulunmayan Kırşehir'de büyük eksikliği duyulan nitelikli bir Alışveriş Merkezi nin işbu arazide yapılması için 1/5000 ve 1/1000 plan çalışması akabinde Kırşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894503
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