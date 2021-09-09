***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 09:34
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11.864,95 m2 sanayi parselinin tapusu Şirketimiz adına 08.09.2021 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962937
BIST
15:301.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:308,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3010,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:30489,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,42
|Açılış
|: 489,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ORCAY
|14,33
|159.143.677
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.998.946
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.203.929
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.058.586
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.619.826
|% -3,28
|
|GARAN
|9,45
|1.224.098.356
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|550.451.726
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|438.946.801
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,28
|378.975.849
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|317.137.372
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|550.451.726
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|1.224.098.356
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|309.401.556
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|67.490.614
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.812.496
|% 1,38
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4788
|8,4823
|% 0,24
|
|Euro
|10,0319
|10,0401
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6740
|11,7326
|% 0,50
|
|Frank
|9,1945
|9,2499
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|