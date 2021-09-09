***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11.864,95 m2 sanayi parselinin tapusu Şirketimiz adına 08.09.2021 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962937BIST