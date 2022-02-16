***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtağımız Işıklar Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır:Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde % 9,26 oranında sahip olduğumuz 5.000.000 adet Niğbaş payına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'(SPK) na yaptığımız başvurunun olumlu karşılanmadığı SPK ‘nın 11.02.2022 tarihli yazısı ile bugün tarafımıza bildirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002092BIST