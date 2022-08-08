***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde mülkiyeti kendine ait 11.864 m2 yüzölçüme sahip arsası üzerinde yer alan yapı kimyasalları üretim binasının yanına inşa edilen 2.168 m2 kapalı alana sahip Cam Elyaf Takviyeli Beton Levha - Glassfiber Reinforced Concrete (GRC) üretim ve idari işlemler binası mayıs 2022 tarihinde tamamlanmış olup , GRC üretimi ve idari işlemler söz konusu yeni binasında yürütülmektedir. Yaklaşık 7,1 Milyon TL ye mal olan yeni bina'nın finansmanı , üzerinde Alışveriş Merkezi(AVM) yapmak üzere yıkımı gerçekleştirilen İlhanlı Mahallesi ,Sabancı Bulvarı N27 adresindeki prefabrikasyon üretim tesislerinin hurda satış gelirlerinden karşılanmıştır. GRC üretimi 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yeni tesislerinde yapılmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052883BIST