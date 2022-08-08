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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2022 14:36
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde mülkiyeti kendine ait 11.864 m2 yüzölçüme sahip arsası  üzerinde  yer alan yapı kimyasalları üretim binasının yanına inşa edilen  2.168 m2 kapalı alana sahip Cam Elyaf Takviyeli Beton Levha - Glassfiber Reinforced Concrete  (GRC)  üretim ve idari işlemler binası mayıs 2022 tarihinde tamamlanmış olup , GRC üretimi ve idari işlemler söz konusu yeni binasında  yürütülmektedir. Yaklaşık 7,1 Milyon TL ye mal olan yeni bina'nın finansmanı , üzerinde Alışveriş Merkezi(AVM) yapmak üzere  yıkımı gerçekleştirilen İlhanlı Mahallesi ,Sabancı Bulvarı N27 adresindeki prefabrikasyon üretim  tesislerinin hurda satış gelirlerinden karşılanmıştır. GRC üretimi  21 Mayıs 2022 tarihinden  itibaren yeni tesislerinde yapılmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052883


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