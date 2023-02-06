***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem felaketinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesislerimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.Üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109843BIST