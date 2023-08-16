***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 09:50
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2022 10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Niğde Organize Sanayi Bölgesi 144 ada, 14 nolu sanayi parseli üzerinde yer alan üretim tesislerinin çatısı için , Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5/1.c maddesi kapsamında çatı uygulamalı, 316,8 kWp/300 kWe kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali (GES) nin montajı tamamlanmış ve santral 15.08.2023 tarihinde TEDAŞ tarafından yapılan geçici kabul ile devreye alınmıştır.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton San.ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185868
BIST
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18:057.691
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
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|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
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|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
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|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0544
|27,0670
|% 0,04
|
|Euro
|29,5704
|29,5890
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3220
|34,4941
|% 0,24
|
|Frank
|30,6993
|30,8842
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1934
|7,2295
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,38
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.101
|11.194
|10,00
|
|Yarım
|5.568
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,14
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|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,11
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|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,40
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