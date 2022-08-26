***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına ilişkin SPK nın Red Kararı hk.daYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)NIBAS, TRENNBS00013 54.000.000 146.000.000,000 270,37037 1,00 NIBAS, TRENNBS00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.000.000 146.000.000,000 270,37037Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022SPK Başvuru Sonucu RedEk Açıklamalar22/04/2022 tarihinde sermaye artırımına ilişkin hazırlanan izahname taslağının onaylanması için SPK'ya yaptığımız başvurunun 25.08.2022 tarihinde red edildiği Kurul bülteninden öğrenilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058507BIST