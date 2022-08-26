Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2022 10:33
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına ilişkin SPK nın Red Kararı hk.da
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
NIBAS, TRENNBS00013 54.000.000 146.000.000,000 270,37037 1,00 NIBAS, TRENNBS00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.000.000 146.000.000,000 270,37037

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
22/04/2022 tarihinde sermaye artırımına ilişkin hazırlanan izahname taslağının onaylanması için SPK'ya yaptığımız başvurunun 25.08.2022 tarihinde red edildiği Kurul bülteninden öğrenilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058507


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:333.178
Değişim :  1,30% |  40,74
Açılış :  3.149  
Önceki Kapanış :  3.137  
En Yüksek
3.188 En Düşük
3.149
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,05 185.408.947 % 10,00  
BRMEN 2,42 576.193 % 10,00  
UTPYA 19,19 1.656.941 % 9,97  
NIBAS 10,26 16.364.369 % 9,97  
HKTM 21,42 8.199.576 % 9,96  
daha fazla
10:31 Alış Satış %  
Dolar 18,1772 18,1853 % 0,12  
Euro 18,1280 18,1422 % 0,04  
Sterlin 21,3814 21,4886 % -0,26  
Frank 18,7686 18,8817 % -0,08  
Riyal 4,8270 4,8512 % 0,12  
daha fazla
10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,84  
Altın Gr. 1.025 1.025 -1,91  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.855 6.912 -19,00  
Yarım 3.340 3.379 -10,00  
Çeyrek 1.675 1.689 -5,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,24 -0,02  
Gümüş Gr. 11,25 11,26 0,01  
B. Petrol 101 101 1,24  
Seans Raporu 10:31
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru