***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 51.290.000,00 494.862,00 TRY 0,96 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253638BIST